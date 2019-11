Evo Morales behauptet, dass man ihn verhaften will

Mexiko will dem zurückgetretenen bolivianischen Präsidenten Evo Morales Asyl gewähren. Das erklärte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter. Sein Land habe in seiner Vertretung im bolivianischen La Paz bereits 20 Angehörige der dortigen Regierung und des Parlaments aufgenommen.

Wie arabischer Frühling

Für den kolumbianischen Politikberater Mauricio de Vengoechea erinnern die aktuellen Unruhen in vielen lateinamerikanischen Ländern an den Arabischen Frühling. „Es gibt Ähnlichkeiten, weil die Bürger der einzelnen Länder von den Protesten der Nachbarländer inspiriert werden“, sagte er im APA-Interview am Rande der Konferenz der Internationalen Politikberatervereinigung (IAPC).

Die Bedeutung der sozialen Medien erinnere ebenfalls an die 2010 beginnenden Umbrüche in der arabischen Welt. „Die Menschen sind nun besser informiert als vor 20 Jahren“, erklärte der renommierte Berater, der in dreizehn lateinamerikanischen Ländern tätig war. „Damals gab es nur Fernsehen und Radio und somit keinen Dialog“, fuhr er fort. „Die sozialen Medien geben den Menschen aber eine Stimme. Sie wollen mitentscheiden und sich einbringen“, so de Vengoechea.