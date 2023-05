Evakuierungen um AKW: IAEA-Chef "extrem besorgt"

Die Internationale Atomenergiebeh├Ârde (IAEA) ist angesichts der angespannten Lage um das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja alarmiert. Die Situation werde immer unberechenbarer, und das Gefahrenrisiko in dem russisch besetzten AKW steige, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Samstagabend. "Ich bin extrem besorgt ├╝ber die sehr realen Sicherheitsrisiken", warnte er in einem Lagebericht. "Wir m├╝ssen jetzt handeln, um einen drohenden schweren Atomunfall zu verhindern."