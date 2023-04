Europol-Bericht: Organisiertes Verbrechen infiltriert Europas Häfen

Banden schleusten auch selbst professionelle Teams ein, um die Waren aus den Containern zu holen. Dabei nutzten sie die "Methode Trojanisches Pferd", wie die Experten darstellten. Professionelle "Rausholer-Teams" würden auf das Hafengelände eingeschleust und bekommen nach Schätzungen von Europol zwischen sieben und 15 Prozent des Wertes der illegalen Ladung - oft hunderttausende Euros.

Gewalt spielt eine große Rolle

Eine Begleiterscheinung der Unterwanderung in den Häfen ist Gewalt. Laut Europol wird sie von den Banden einerseits benutzt, um die Kooperation von bestochenen Hafenmitarbeitern sicherzustellen. Andererseits werden auch Rivalitäten um die Kontrolle der Häfen der kriminellen Organisationen gewaltsam ausgetragen. Zu bemerken war dies in den vergangenen Wochen und Monaten zum Beispiel in Antwerpen. Bandenkämpfe griffen dabei auch auf Wohnbezirke der belgischen Hafenstadt über.