Kidasheli: "In der Mitte Europas ist Krieg"

20 Minuten dauert die Rede der georgischen Verteidigungsministerin Tinatin Khidasheli beim Europa-Forum Wachau, aber diese 20 Minuten haben es in sich: Die 42-jährige Mitterechts-Politikerin, die seit Mai im Amt ist, liest den europäischen Repräsentanten die Leviten: Sie bezichtigt die EU-Kommission und etliche Regierungen mit Ausnahme der Balten, keine Ahnung von der "aggressiven Politik" des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zu haben. "Er will Nationen trennen, er hat einen klaren Plan. Aber viele in der Welt hören nicht mehr hin, wenn er etwas sagt ", kritisiert sie die EU-Partner.

Dann wird die Juristin noch deutlicher: "In der Mitte Europas gibt es Krieg. Was Russland in der Ukraine macht, ist die Fortsetzung dessen, was im Jahr 2008 in Georgien begann" (Kaukasuskrieg zwischen Georgien und Russland, Südossetien, Abchasien).

Khidasheli geht davon aus, dass Russland die ganze Ukraine "zurückholen" wolle. "Wenn die EU das nicht sieht, sind die Balten die Nächsten."