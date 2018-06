Europäische Union, oder: Mit offenen Augen ins Verderben rennen

Was passiert mit den EU-Beitrittskandidaten? Die einen, wie Österreich, wollen den definitiven Stopp der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, andere sind dafür, das islamische Land an Bord zu halten. Uneinigkeit gibt es auch über die Aufnahme der Westbalkan-Länder. Das Ziel, die fittesten Kandidaten 2025 beitreten zu lassen, rückt in immer größere Ferne.

Diffus sind die Positionen auch in den transatlantischen Beziehungen. Polen sympathisiert mit US-Präsident Trump und will im Handelskonflikt mit Washington nicht mit anderen Ländern mitziehen. Nur mühsam ist die gemeinsame Position gegenüber den Russland-Sanktionen aufrechtzuerhalten.

Geht es um die Stärkung und den Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion, mangelt es an Harmonie. Von Eurobonds ist längst keine Rede mehr, von einem gemeinsamen Euro-Zonen-Budget und einem gemeinsamen Finanzminister auch nicht. Gar nicht zu reden über eine EU-Reform und/oder Vertragsänderung.

Ob das ganze Projekt kracht oder nicht, ist offen. Wir sind jetzt Zeitzeugen – einer Rettung der EU oder eines langsamen Zerfalls.