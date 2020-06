Staatsorden für Schulz

Nach EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist Parlamentspräsident Martin Schulz der zweite hochrangige EU-Politiker, der den höchsten österreichischen Orden erhält. Bundeskanzler Werner Faymann wird Schulz am 20. Februar die Auszeichnung überreichen. Geehrt wird Schulz für sein "überzeugendes Engagement für ein soziales Europa". Den Antrag für den Orden stellte Parlamentspräsidentin Doris Bures. Sie will die Zusammenarbeit zwischen nationalen und EU-Abgeordneten verbessern. So soll es beim EU-Freihandelsabkommen mit den USA einen intensiveren Austausch mit dem EU-Parlament geben (siehe Artikel rechts oben). Österreich drängt auf eine Ratifikation eines möglichen TTIP-Abkommens durch das Parlament. In Wien wird dem ehemaligen Buchhändler Schulz ein Wunsch erfüllt, eine Führung durch die Nationalbibliothek. Direktorin Johanna Rachinger wird ihm die Kostbarkeiten der Bibliothek zeigen. Am Vorabend der Ordensverleihung wird Schulz vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Niessl zu einem Heurigenbesuch nach Illmitz eingeladen.