Europa nach Merkel: „Der Wandel kommt jetzt von Grünen und der FDP“

Die Chefin des Berlin-Büros des Think Tanks European Council on Foreign Relations (ECFR) sieht bei Scholz und Laschet im Umgang mit China oder Russland „nicht so viele Unterschiede. Der Wandel kommt jetzt hingegen von der FDP und den Grünen“, sagt Puglierin. Dass die Liberalen und die Ökopartei in die deutsche Regierung einziehen werden, nimmt man in Brüssel fast schon als fix an.

Und als Teil der mächtigsten Regierung in der EU werden Grüne und FDP ihre Spuren ziehen. Wobei vor allem südeuropäische Medien bereits bange fragen: Würde ein möglicher FDP-Finanzminister Christian Lindner die gesamte EU wieder in Richtung rigorosen Sparkurs zwingen und auf die Schuldenbremse steigen?

Politologen aber geben zu bedenken: Lindner sei der Chef einer 11-Prozent-Partei. Seine Macht und Hebel seien also begrenzt.