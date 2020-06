Europa auf der Suche nach Gas

Der durchschnittliche Preis eines solchen Projekts läge bei über sieben Milliarden Euro. Um eine teure LNG-Anlage zu errichten, müssen die Betreiber im Voraus die Exportmengen vertraglich sichern, damit sie den Bau finanzieren können. Das bedeute auch, dass neue Käufer nicht in letzter Minute einsteigen können. Auch wenn man den administrativen Prozess beschleunigen würde, könne man also in Europa kurzfristig kein Gas aus den USA bekommen.

Insbesondere für Länder wie Deutschland und Frankreich wäre es daher besser, meint Ebinger, die eigene Politik gegenüber Schiefergas und Fracking zu überdenken. Denn für US-Firmen sei es profitabler, Gas nach Asien zu verkaufen, wo deutlich höhere Preise zu erzielen sind als in Europa.

Bei den neusten Bemühungen über Gasimporte aus den USA gehe es den Europäern auch nicht so sehr um den Rohstoff als um ein politische Signal nach Russland. "Es geht uns um die symbolische Wirkung, dass uns nächstes Jahr Gas aus den USA zur Verfügung steht", sagt ein EU-Diplomat in Washington zum KURIER.

Nächste Woche findet im US-Repräsentantenhaus eine Anhörung zum Thema Gas-Exporte in die EU mit Hinblick auf der Krise in der Ukraine statt. Dem Kongress liegen bereits Gesetzesentwürfe vor, wie man die Exporte erleichtern kann – auch ohne ein Freihandelsabkommen mit der EU.