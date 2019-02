Eurobarometer: Mit dem Brexit wird EU beliebter

Hochrechnungen schon ab 18 Uhr

Eine weitere Veränderung seit den Europawahlen 2014 ist, dass die ersten Hochrechnungen am 26. Mai bereits ab 18 Uhr veröffentlicht werden. Früher wartete man auf die Schließung der Wahllokale in Italien, wo am längsten gewählt wird.

"Das europäische Parlament muss früher beginnen, die europäische Dimension des Ganzen darzustellen und den Medien Prognosen anzubieten, damit nicht nur über das Match Vilimsky gegen Karas berichtet wird", begründete Pfeifer die Entscheidung.

Beeinflussung von außen

Ein Sorgenthema für die EU ist die potenzielle Beeinflussung von außen und über soziale Netzwerke, wie etwa bereits während dem Brexit-Referendum in Großbritannien. Es wäre nicht überraschend, wenn es auch im Zuge der Europawahlen zu Versuchen der Beeinflussung kommt, so Pfeifer.

Um gegenzusteuern wurde im Europäischen Auswärtigen Dienst eine eigene Taskforce zur Bekämpfung von Falschmeldungen eingerichtet. Die Länder-Büros erstellen außerdem Listen mit jenen Medien, die für die Verbreitung von Falschmeldungen auffällig geworden sind.

Zudem steht die Kommission in regelmäßigem Kontakt mit Sozialen Medien. "Das basiert auf einem freiwilligen Code of Conduct. Aber es ist nicht auszuschließen, dass wir gegebenenfalls, wenn diese freiwillige Verpflichtung nicht funktioniert, gesetzliche Maßnahmen ergreifen", sagte Miko.

Der Eurobarometer ist eine Sammlung von Umfragen zu verschiedenen Themen mit EU-Bezug in allen Mitgliedsstaaten und wird seit 1973 von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben. Unter anderem wird erhoben, welche Einstellung die Europäer gegenüber der EU haben. Die heute präsentierten Ergebnisse gehen aus der 90. Eurobarometer-Umfrage hervor.