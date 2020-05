Euro-Sondergipfel am Montag einberufen

Nur rund eine Stunde dauerten die Beratungen der Eurogruppe zu Griechenland, dann war das Thema auch schon wieder erledigt – freilich ohne eine Einigung . Jetzt soll versucht werden, auf Chef-Ebene eine Lösung zu finden: EU-Ratspräsident Donald Tusk hat für Montag Abend einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs aus der Eurozone einberufen. Der Standpunkt der Geldgeber ist unmissverständlich: Es kann noch immer einen Deal geben – aber nur, wenn sich die griechische Seite in den kommenden Tagen bewegt. Das, was Finanzminister Yanis Varoufakis am Donnerstag an Ideen vorlegte, reichte nicht; Verhandler sprachen von „immer gleichen alten Forderungen“.

„Es gibt von der griechischen Seite nicht genügend seriöse, glaubhafte Vorschläge, um zu einer Einigung zu kommen“, sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem. Der niederländische Finanzminister verbarg seinen Ärger über Varoufakis und Tsipras kaum noch: „Vor zwei Wochen haben wir vernünftige Vorschläge präsentiert und vereinbart, dass die griechische Regierung Gegenvorschläge machen wird. Diese Gegenvorschläge haben wir nie bekommen.“ Auch IWF-Chefin Christine Lagarde zeigte ihre Frustration über die Verhandlungspartner aus Athen: „Wir können nur im Dialog zu einer Lösung kommen. Dieser Dialog unter Erwachsenen fehlt uns im Moment.“