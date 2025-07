Waldschutz, oder Bürokratiemonster: Warum Österreich das EU-Entwaldungsgesetz attackiert

Viehweiden, wo einst Amazonas-Regenwald stand, Palmölplantagen auf Urwaldboden in Indonesien: Es sind solche Zerstörungen von Naturräumen, gegen die die EU mit ihrem Entwaldungsgesetz EUDR antreten wollte. Produkte von Holz bis Soja und Rindfleisch , für die schützenswerte Wälder gerodet wurden, sollten vom europäischen Markt verbannt werden. Doch auf die Barrikaden gegen die Entwaldungsverordnung - zumindest in ihrer derzeitigen Ausführung - gehen allen voran österreichische Politiker. Umweltminister Norbert Totschnig macht sich in Brüssel seit längerem für eine grundsätzliche Änderung der EUDR stark: Im Vorjahr wurde das Gesetz durch seine Initiative um ein Jahr aufgeschoben , jetzt aber drängt der Österreicher auf einen grundlegenden Umbau des Gesetzes. Der Abbau von Bürokratie , den sich die EU-Kommission für die aktuelle Amtszeit vorgenommen habe, müsse auch für die Entwaldungsverordnung gelten.

Neben Totschnigs Initiative unter den EU-Mitgliedsländern, macht sich auch im EU-Parlament ein Österreicher für Änderungen bei der EUDR stark. Vor wenigen Tagen hat der ÖVP-Abgeordnete Alexander Bernhuber einen Etappensieg mit seiner politischen Initiative geholt. Sein Einspruch bekam eine klare Mehrheit im Plenum, jetzt ist die EU-Kommission am Zug - und dort, so meinen Beobachter in Brüssel, sei man ohnehin gewillt, die Entwaldungsverordnung umzubauen.

Bernhubers Vorstoß richtet sich vor allem gegen ein Detail, mit dem die Umsetzung der EUDR geregelt wird: Die sogenannte "Länder-Klassifizierung". Sie teilt die Staaten der Welt nach Risikoklassen ein, wo also hohes Risiko für Entwaldung und wo niedriges Risiko herrscht. Nach monatelangem Lobbying hat die EU-Kommission einen ziemlich lauwarmen Kompromiss beschlossen. Zwar bekommen Länder wie Österreich niedriges Risiko zugesprochen, fast alle anderen Staaten der Welt, also auch für Brasilien, Indonesien wurden in die Kategorie mittleres Risiko gesteckt. Hohes Risiko gilt gerade einmal für Nordkorea und Russland. Für Bernhuber ist diese Einteilung unsinnig und sie belaste Österreichs Waldbesitzer mit unnötiger Bürokratie: "Bei uns wächst der Wald ständig, wir wirtschaften nachhaltig. Wozu bürde ich da gerade kleinen Forstwirten unnötige Bürokratie auf." Der ÖVPler fordert daher für Länder wie Österreich eine "Null-Risiko"-Kategorie und somit keine neuen Kontrollen nach dem EUDR. Das Gesetz selbst, so betont Bernhuber wolle er keineswegs stoppen, lediglich die oft unnötig bürokratische Umsetzung.

Die Idee, dass man jeden Baum, den man im eigenen Wald umschneide, melden und in ein EU-Register eintragen müsse, sei in Anbetracht des österreichischen Forstgesetzes überflüssig. Für den Grünen EU-Parlamentarier Thomas Waitz dagegen ist das ein Schreckgespenst, mit dem die Konservativen im EU-Parlament hantieren würden, um die Verordnung als ganzes zu verzögern und schließlich zu Fall zu bringen. Von einzelnen Bäumen. erklärt Waitz, selbst Waldbesitzer, sei keine Rede. Das System sei in Wahrheit relativ leicht zu handhaben - und außerdem sei es notwendig. Eine "Null-Risiko"-Bewertung für Österreich werde vor internationalen Behörden wie der WTO nicht standhalten. Die EUDR würde die heimischen Waldbesitzer vor allem "beschützen, gegen die billige Konkurrenz aus Kahlschlägen aus dem Ausland."