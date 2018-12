EU zu Brexit-Vertrag: Nachbesserungen gibt es nicht

„Dieser Deal ist der beste Deal und der einzig mögliche“, machte eine Sprecherin der EU-Kommission am Montag noch einmal klar: Das über eineinhalb Jahre mühsam ausverhandelte Scheidungsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union wird nicht noch einmal nachverhandelt.

Premierministerin May versucht aber nun, zumindest „Zusicherungen“ von Brüssel einzuholen, die ihr wiederum mehr Spielraum in London geben könnten.

Brüssel jedoch tritt britischen Spekulationen entgegen, wonach einige Scheidungsklauseln gemildert werden könnten. Ganz besonders unbeweglich bleibt die EU bei der Notfalllösung für Nordirland. An ihr stoßen sich die britischen Abgeordneten am meisten. Aber daran, so die Botschaft Brüssels, daran werde keinesfalls gerüttelt, zumal London noch immer keine Lösung angeboten hat, wie eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland vermieden werden kann.