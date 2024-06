EU-Wahl: Massen folgten Aufruf von Magyar in Ungarn

Die Menschen reisten aus dem ganzen Land an, füllten den Heldenplatz im Zentrum von Budapest, auch mit einem Meer an Nationalfahnen. Tafeln mit Aufschriften "Das Schicksal Ungarns liegt in Deiner Hand", "Ungarn - wach auf!" und "Wir wollen Frieden!" säumten den Platz.

In seiner Rede rief Magyar, Vizevorsitzender der Partei "Respekt und Frieden" (TISZA), den Versammelten zu, die TISZA-Partei sei die wahre Friedenspartei. "Wer für TISZA stimmt, der stimmt für den Frieden". TISZA werde nicht wie Fidesz (rechtsnationale Regierungspartei - Anm.) für die Einführung der Wehrpflicht stimmen, werde keine Soldaten entsenden, keine Waffenfabriken bauen.