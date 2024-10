Gefahr von Wahlbetrug: EU beobachtet Parlamentswahl in Georgien

Die Zahl der internationalen Wahlbeobachter übersteigt damit die Zahl der 48 internationalen Wahlbeobachter bei der letzten Wahl 2020. "An die 3.000 nationale und internationale Wahlbeobachter sollen im Land sein", so die Bundesratsabgeordnete Elisabeth Kittl (Grüne), die für die Parlamentarische Versammlung der OSZE die Wahl beobachtet.

In den Wahllokalen seien Vertreter der Opposition und unabhängige Beobachter vor Ort. Die Regierungspartei "Georgischer Traum" stellt jedoch die Mehrheit der lokalen Wahlbeobachter. "Sie hätten damit theoretisch das Befugnis die Beobachter der anderen Parteien wegen angeblichen Störungen aus dem Lokal zu werfen", so Ana Tavadze von dem oppositionellen Netzwerk "Schande" , das ebenfalls Wahlbeobachter mobilisiert hatte.

Die oppositionsnahe Wahlbeobachtungs-NGO Transparency International Georgia (TGI) dokumentierte am Samstagnachmittag einen Versuch in der Gemeinde Marneuli, wo noch ohne Wahlmaschinen abgestimmt wird, eine Wahlurne mit gefälschten Stimmen zu befüllen . Die Zentrale Wahlkommission schloss darauf das Wahlbüro und erklärte die dort abgegebenen Stimmen für ungültig .

Die Wahlmaschinen sollten Versuche der Manipulation in den Wahllokalen drastisch erschweren, so Giorgi Oniani, der stellvertretende Geschäftsführer von TGI, im Gespräch mit der APA am Freitag. "Die Regierungspartei arbeitet bei der Wahlmanipulation stattdessen hauptsächlich mit Bestechung", sagte Oniani. Polizisten, Kriminelle und lokale Parteifunktionäre würden für Geld Stimmen kaufen. "Diese wollen dann natürlich eine Bestätigung und verlangen ein Foto oder den Stimmzettel zu sehen", so Oniani. "Darum ist es unverzichtbar, dass die Stimmenabgabe geheim erfolgt."