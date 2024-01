Zu grün für die eigene Partei: Widerstand gegen Von der Leyen wächst

Viel weniger Treibhausgase in viel kürzerer Zeit: Härter und klarer hätte das Urteil der Klimaexperten kaum ausfallen können. Ein Urteil, das man in Brüssel https://kurier.at/politik/inland/eu-green-deal-von-der-leyen-waitz-bernhuber-klimawandel/402694213icht ignorieren kann. Schließlich handelt es sich bei den Verfassern dieses kritischen Berichtes um jenes Gremium, das die EU selbst eingesetzt hat: Der EU-Klimarat.

Noch ehrgeizigeres Ziel

Zumindest auf dem Papier zeigt sich die EU-Kommission in dieser Frage zum Handeln entschlossen. Schon in wenigen Tagen will man offiziell ein neues Ziel beim Kampf gegen den Klimawandel verkünden: 90 Prozent weniger Treibhausgase bis 2040. Eigentlich ist das nicht mehr als ein weiterer längst eingeplanter Zwischenstopp auf dem EU-Klimakurs. Denn bis 2050 will man ohnehin klimaneutral sein.

Es ist EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen höchstpersönlich, die beim Kampf gegen den Klimawandel Gas gibt – und das seit Beginn ihrer ersten Amtszeit 2019. Jetzt aber peilt Von der Leyen ihre zweite Amtszeit an. In der Europäischen Volkspartei EVP gilt die für ihre Willensstärke bekannte Deutsche als fix gebucht Spitzenkandidatin für die Europawahlen im Juni – und damit auch als neue, alte Chefin der EU-Kommission im Herbst.

Keine Konkurrenten

Persönlich in den Weg stellen und Von der Leyen Konkurrenz machen, das will in der EVP niemand so recht. Was die politischen Ziele betrifft, sieht die Sache aber ganz anders aus. Der „Green Deal“, also das Maßnahmenpaket der EU gegen den Klimawandel, das unverkennbar Von der Leyens Handschrift trägt, passt ihren Parteikollegen zunehmend nicht – und zwar vor allem in ihrem Heimatland, Deutschland. Die dortige EVP-Fraktion, angeführt vom Bayern Manfred Weber, zeigt sich, was Klima- und Umweltziele betrifft, seit längerem eher als Bremser.