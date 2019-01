EU-Wahl: Der Sturm auf Europas politische Mitte

Mit den allerstärksten Zugewinnen aber können die rechts- bis rechtsextremen Gruppen rechnen. Dabei wird sich zeigen: Mit einiger Verspätung kommt nun auch auf europäischer Ebene an, was in vielen EU-Mitgliedsstaaten längst politische Realität ist. Den Traditionsparteien schwimmen die Felle davon. Alt gegen jung, Protest gegen Establishment und eine massive Stärkung der populistischen, radikalen Ränder – rechts wie links.

Wie wird dies Europa verändern? Das EU-Parlament muss zu EU-Gesetzen Ja sagen. Es hat beim Budgetverfahren das letzte Wort. Es nominiert den EU-Kommissionspräsidenten. Wird ein massiver Block an Populisten dies erschweren? Droht ein „rechter Tsunami“ durch das EU-Parlament zu rollen, der mit seiner Europa-Skepsis die EU von innen aufzuweichen droht, wie so manche politische Analysten bereits fürchten? Fest steht bereits jetzt: Würde morgen gewählt, „hätte eine Große Koalition aus EVP und Sozialdemokraten keine Mehrheit“, analysiert die konservative deutsche Konrad-Adenauer-Stiftung.