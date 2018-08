EU-Wahl 2019: Mehrere neue Bündnisse in den Startlöchern

Im rechten Spektrum sorgt vor allem Bannon mit seiner Stiftung mit dem Namen "Movement" (Bewegung) für Aufregung, mit der er sich in die europäische Politik einmischen will. Bannon traf sich schon mit Orban, Vertretern der Rassemblement National (früher Front National) von Marine Le Pen in Frankreich, sowie der rechtsnationalen Regierungspartei PiS in Polen. Die PiS ist zur Zeit mit den britischen Torys in der Fraktion "Europäische Konservative und Reformer". Nach dem Brexit erscheint eine Neuorientierung der polnischen Regierungspartei durchaus als wahrscheinlich.

Harald Vilimsky, FPÖ-Generalsekretär und Delegationsleiter im Europaparlament, hatte sich zu den Plänen von Bannon vorerst zurückhaltend gezeigt, eine Kooperation aber auch nicht ausgeschlossen. Eine Verbreiterung der EU-kritischen Fraktion " Europa der Nationen und Freiheit" (ENF) sei allerdings auf Schiene, hatte Vilimsky gegenüber der APA gemeint. Welche Parteien dazustoßen könnten, ließ er allerdings noch offen.

Wie positioniert sich Macron?

Spannend wird sein, wie sich die Gruppierung La Republic en Marche (LMR) des französischen Präsidenten Emmanuel Macron positionieren wird. Eine Teilnahme bei der liberalen ALDE (Allianz der Liberalen und Demokraten) ist möglich, ebenso wie die Gründung einer neuen pro-europäischen Bewegung. Mit der spanischen ALDE-Partei Ciudadanos vereinbarte LMR die Ausarbeitung eines gemeinsamen Europawahlprogramms. Kürzlich beschloss Ciudadanos jedoch auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit der deutschen FDP, die eine ALDE-Spaltung auf jeden Fall verhindern will.

Es formieren sich aber auch ganz neue Bündnisse, die klar pro-europäisch ausgerichtet sind. Am linken Parteienspektrum ist das etwa das Democracy in Europe Movement 2025 (Diem25), das vom ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis 2016 in Berlin vorgestellt worden war. Etwas mehr in der Mitte angesiedelt ist Volt Europa, das mittlerweile Ableger in allen EU-Staaten hat. Wahlentscheidend werden diese Gruppierungen aber sicher nicht sein.

Thema Migration könnte Wahlkampf bestimmen

Für welche Richtung sich die europäischen Wähler entscheiden, ist freilich noch offen, immerhin hat der Wahlkampf noch gar nicht begonnen. Wenn das Thema Migration weiter so hoch in der politischen Debatte gespielt wird, werden die rechten Parteien, wie schon die Wahlen in Österreich, Ungarn oder Italien gezeigt haben, sicher stark zulegen.

Juncker warnt vor "Auseinanderdriften"

Auch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte sich kürzlich in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" besorgt darüber, dass das neue EU-Parlament "außergewöhnlich rechtslastig" werde und so "ein weiteres Auseinanderdriften" der EU, nur schwer zu verhindern wäre. Donald Trump und Wladimir Putin würden sich sicher darüber freuen, ob das aber auch gut für die Menschen in Europa ist, wird sich erst weisen.