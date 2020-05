EU verbarrikadiert sich an ihrer Grenze nach Osten

Im jüngsten Bericht der Beobachter der OSZE findet sich Bemerkenswertes: In einem Militärspital in Kiew befragten OSZE-Beobachter demnach zwei festgenommene Kämpfer, die aufseiten pro-russischer Milizen in der Ostukraine tätig waren. Festgenommen worden waren sie nahe der Ortschaft Schtschastja direkt an der Frontlinie nördlich von Lugansk, nachdem sie entdeckt, beschossen und verwundet worden waren. Beide gaben bei der Befragung in Abwesenheit ukrainischer Vertreter an, reguläre Angehörige der russischen Streitkräfte zu sein. Sie hätten sich auf einem dreimonatigen Einsatz befunden und seien auch schon zuvor "auf Mission" in der Ukraine gewesen. Die bisherige Spruchart Moskaus lautet, man könne nicht ausschließen, dass aus der Armee ausgeschiedene Soldaten in der Ostukraine kämpften. Dagegen gibt es viele Indizien. Und dem widersprechen die beiden Gefangenen. Laut einem von ihnen gab es einen direkten Befehl von ihrer Einheit für den Einsatz in der Ukraine. Wobei der andere betonte, dass russische Einheiten nicht in der Ukraine kämpften. Die beiden Soldaten gaben an, sich auf einer Aufklärungsmission befunden zu haben. Sie waren bewaffnet, gaben aber an, keinen Befehl für einen Angriff gehabt zu haben.