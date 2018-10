EU-Unterhändler sehen Brexit-Abkommen "sehr nahe"

Ein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien über die Modalitäten des Brexits ist nach Einschätzung der EU-Unterhändler in greifbare Nähe gerückt. Bei einer Unterrichtung von Diplomaten der Mitgliedstaaten hätten die Unterhändler am Donnerstag erklärt, man sei einem Brexit-Abkommen "sehr nahe", sagten zwei Teilnehmer des Treffens am Freitag in Brüssel.

Großbritannien hatte am Donnerstag neue Vorschläge unterbreitet, durch die Bewegung in die zähen Verhandlungen über seinen Ausstieg aus der Europäischen Union kam. Die britische Regierung will die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen den beiden Teilen der irischen Insel durch eine Reihe von Verträgen mit der EU umgehen, unter anderem durch eine spezielle Form der Zollunion mit der EU.