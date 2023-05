EU und Google planen freiwillige KI-Selbstverpflichtung

EU-Technologiekommissarin Margrethe Vestager zufolge wird eine mögliche Kooperation mit Unternehmen zur Erarbeitung von KI-Mindeststandards Thema bei einem Treffen des Trade and Technology Council (TTC) in der kommenden Woche. Das Gremium dient unter anderem der Koordination von Technolgie-Regulierung in den USA und der EU.

Sogenannte Generative KI wie ChatGPT oder der Rivale "Bard" von Google k√∂nnen menschliche Interaktion simulieren und anhand weniger Stichworte Texte, Bilder oder Videos erstellen. Da diese oft nur schwer als k√ľnstlich erzeugt erkennbar sind, warnen Kritiker vor m√∂glichen Desinformationskampagnen.