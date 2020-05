EZB: Vertrauen in Währungshüter ist im Sinkflug

Das Meinungsbild der Österreicher über das Europäische Parlament ist ein Jahr nach den EU-Wahlen (diese fanden am 25. Mai 2014 statt) durchaus positiv. Fanden im Frühjahr 2014 rund 66 Prozent der Befragten die Arbeit des Parlaments für "wichtig" oder "sehr wichtig", sind es im Mai 2015 schon 77 Prozent. Nur 23 Prozent der Befragten schätzen die Arbeit und die Aufgaben des EU-Parlaments als "gar nicht wichtig" oder "eher nicht wichtig" ein.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), die dem KURIER vorliegt.

Erstaunlich ist, dass die österreichische Bevölkerung erstmals dem Europäischen Parlament mehr vertraut als der Europäischen Zentralbank ( EZB). 47 Prozent der Befragten haben ein "großes Vertrauen" in das Parlament, hingegen sind es nur 23 Prozent, die den Währungshütern in Frankfurt am Main Glauben schenken.