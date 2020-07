Briten gefällt die Rolle als Blockierer

Es geht um Jean-Claude Juncker, er war bei der EU-Wahl der siegreichen Europäischen Volkspartei ihr Spitzenkandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten. Was die europäischen Parteien vor der Europa-Wahl den Wählern versprachen, soll jetzt auch eingelöst werden. Juncker nicht zum Kommissionschef zu machen, wäre eine Verhöhnung des Wählerwillens, heißt es in vielen Staatskanzleien. Für Cameron war das aber keine richtige Wahl und Juncker nicht der Spitzenkandidat, ließ er in Gastkommentaren wissen.

Am Ende der Woche soll Juncker bestellt werden. Cameron will sogar eine Abstimmung erzwingen, sollte es keine Bereitschaft zur Suche nach einem Alternativkandidaten geben. Der Lissabon-Vertrag lässt erstmals eine Nominierung mit qualifizierter Mehrheit zu. Bei einer Kampfabstimmung könnten die Briten verlieren, noch fehlt ihnen die Sperrminorität gegen Juncker.