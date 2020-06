Kurz will Dschihadisten Pass entziehen

Außenminister Sebastian Kurz plädiert dafür, per Entzug des Reisepasses den Weg in den Dschihad zu verhindern – und die Zahl der radikalisierten Rückkehrer zu reduzieren. "5000 Menschen aus Europa sind schon in den Kampfeinsatz in den Irak oder nach Syrien gezogen. Insbesondere, wenn diese Menschen zurückkehren, stellen sie ein massives Sicherheitsrisiko dar", sagt Kurz. Mit dem Pass-Entzug erreiche man, "dass Menschen, die mit Terror-Organisationen wie dem IS liebäugeln, erst gar nicht in den Irak oder nach Syrien reisen können".

In Österreich ist der Entzug des Reisepasses bei Terror-Verdacht schon möglich. In Belgien hat die Regierung vergangenen Freitag ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht; in Deutschland will die Regierung zusätzlich den Entzug des Personalausweises für ein bis drei Jahre ermöglichen – dieser reicht für eine Ausreise in die Türkei, von wo aus viele zum IS weiterreisen.

Im Kreis der Außenminister hat Kurz am Montag noch einen weiter reichenden Schritt eingebracht: Terroristen, die für den "Islamischen Staat" kämpfen, sollen auch die Staatsbürgerschaft verlieren. Das würde eine legale Rückreise verunmöglichen, heißt es im Außenministerium gegenüber dem KURIER. Bisher ist das nur bei Doppel-Staatsbürgern möglich, weil es möglichst keine "Staatenlosen" geben soll. Im Ministerium hat man aber eine Lücke ausgemacht: Wer für eine fremde Armee kämpft, dem kann die Staatsbürgerschaft aberkannt werden – auch wenn er dann staatenlos ist. Das könnte auf IS-Kämpfer angewandt werden, heißt es in Kurz’ Kabinett – obwohl der "Islamische Staat" keine international anerkannte Armee ist.