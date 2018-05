EU sucht Rettung für Iran-Deal: „Es gibt keine Zauberformel “

Beim Abendessen von Europas Staats- und Regierungschefs in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gab gestern Nacht ein Abwesender das Thema vor – US-Präsident Donald Trump. Eigentlich hätte man am Vorabend des EU-Westbalkan-Gipfels über die angepeilte Aufnahme von sechs Balkanländern in die EU diskutieren wollen. Doch viel dringlicher war Mittwoch Nacht die Frage: Wie weiter vorgehen, um das Atomabkommen mit dem Iran zu retten, nachdem Trump den Deal von Seiten der USA gesprengt hat?

„Die wichtigste Botschaft des Abendessens lautet: So lange sich der Iran an den Deal hält, wird sich auch die EU daran halten“,versicherte kurz vor dem Treffen ein hoher EU-Beamter. Dass Schutzmaßnahmen für europäische Unternehmen getroffen werden müssten, darüber seien sich alle EU-Staaten bereits einig, bestätigte der Beamte, „aber es gibt keine Zauberformel“.