EU steigt bei Förderungen für Europas Osten auf die Bremse

Zusammen mit den Agrarförderungen machten die Strukturfonds („Kohäsionsfonds) bisher fast vier Fünftel des etwa 1000 Milliarden Euro schweren EU-Haushaltes aus. Ihr Ziel ist es, die wirtschaftlich schwächsten Regionen an den EU-Durchschnitt heranzuführen. In Österreich kam bisher das Burgenland in den Genuss dieser Förderungen. Das dürfte auch im kommenden Budget so bleiben, obwohl im Burgenland das BIP/Kopf bereits über 90 Prozent des EU-Durchschnitts liegt. Diese bisherige Obergrenze für Förderungen hat die EU nun auf 100 Prozent angehoben. In internen Papieren der Kommission ist im Zeitraum von 2021 bis 2027 von maximal 1,3 Milliarden Euro an Regionalfördermitteln für Österreich die Rede.

Insgesamt aber werden Agrarförderung und Strukturfonds im kommenden EU-Budget um je sieben Prozent gekürzt. Zudem will die EU-Kommission das Fließen der Fördermilliarden an neue Kriterien binden: Bisher war nur das BIP/Kopf entscheidend, nun kommen Kriterien wie Jugendarbeitslosigkeit, Landflucht, Bildungsgrad, Klimawandel und Migrationsaufgaben hinzu. Dadurch verschiebt sich die Blickrichtung – vom Osten zum Süden. Griechenland, Italien und Spanien waren von der Finanzkrise 2008 am härtesten getroffen worden. Zudem haben sie mit den stärksten Flüchtlingsströmen zu kämpfen. Griechenland würde laut Kommissionsplänen im nächsten Budget um acht Prozent mehr Mittel und damit insgesamt 19,2 Milliarden Euro aus den Strukturfonds erhalten. Spanien würde 34 Mrd. Euro (plus fünf Prozent) und Italien 39 Milliarden Euro (plus sechs Prozent) erhalten.