EU-Spitze in Kiew: "Zeichen der Unterstützung"

Nach einer Nacht im Zug sind EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-"Außenminister" Josep Borrell in der ukrainischen Hauptstadt angekommen. Von der Leyen sieht in ihrer Reise nach Kiew ein „deutliches Zeichen der Unterstützung für die Ukrainer“. Das Land brauche dringend Hilfe, sagte die deutsche Politikerin am Freitag. Dort will sie unter anderem den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der von der Leyen begleitet, kündigte an, dass die Vertretung der Europäischen Union in Kiew am Freitag wiedereröffnet.

Start in Polen



Von der Leyen war in der Nacht zum Freitag mit dem Zug von Südostpolen nach Kiew aufgebrochen. Die ehemalige Bundesverteidigungsministerin wurde von einer Delegation begleitet, der neben Borrell auch der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger und mehrere EU-Parlamentarier angehörten.

Drei Regierungschefs

Sie ist die erste westliche Spitzenpolitikerin, die seit Bekanntwerden der Kriegsgräuel im Kiewer Vorort Butscha die Ukraine besucht. Mitte März waren schon die Regierungschefs Polens, Sloweniens und Tschechiens dort. Vergangene Woche besuchte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola Kiew.

Thema: EU-Beitritt

Das wichtigste Thema für Selenskyj werde wohl der Weg seines Landes in die EU sein, sagte von der Leyen: „Wir wollen die Ukraine unterstützen und ihr Hoffnung geben.“ Selenskyj hatte kurz nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine die Mitgliedschaft in der EU beantragt.