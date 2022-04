Nehammer besucht Selenskyj in der Ukraine

Bundeskanzler Karl Nehammer plant einen Besuch in der Ukraine. In den nächsten Tagen will er dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Österreich wird weiterhin humanitäre Hilfe für die Ukraine bereitstellen. Das teilte das Bundeskanzleramt mit. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant einen Besuch bei Selenskyj.

Die Kämpfe in der Ukraine gingen unterdessen weiter. In der Nacht auf Dienstag bombardierte Russlands Armee die Stadt Kramatorsk im Osten des Landes.

