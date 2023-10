EU-Sozialdemokraten schließen slowakische Abgeordnete aus

Nach der Ankündigung eines Regierungsbündnisses aus Sozialdemokraten und Ultrarechten in der Slowakei wollen die Sozialdemokraten im EU-Parlament (S&D) ihre drei slowakischen Abgeordneten aus der Fraktion ausschließen. Die Abgeordneten der Partei Smer-SD von Wahlsieger Roberto Fico sollen die Fraktion in der kommenden Woche verlassen, wie S&D mitteilte. Zuvor hatte die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) angekündigt, ihre slowakischen Mitglieder zu suspendieren.

Nicht vereinbar? Worum es geht

Die Koalitionsvereinbarung von Smer-SD mit der Linkspartei Hlas-SD und der ultrarechten Partei SNS sei "nicht mit den progressiven Werten und Grundsätzen der europäischen Familie der Sozialisten und Sozialdemokraten vereinbar", erklärte die Fraktion S&D. Die jüngsten Äußerungen der Parteivorsitzenden in der Slowakei zum Krieg Russlands in der Ukraine, zu Migration, Rechtsstaat sowie den Rechten der LGBTQ-Gemeinschaft hätten für "schwere Bedenken" gesorgt und "keinen Platz" in der Parteifamilie, hieß es in der Mitteilung vom Donnerstagabend weiter.