EU-Sozialdemokraten bauen auf Renzis Schwung

Ob Renzi auch die Kampfansage der BZÖ-Spitzenkandidatin Ulrike Haider-Quercia, Italien möge aus dem Euro austreten, beim Treffen mit Faymann thematisierte, wurde nicht bekannt. "Ich glaube, Italien würde wirtschaftlich profitieren, wenn es aus dem Euro aussteigt", sagte die Haider-Tochter zum KURIER. Die BZÖ-Politikerin lebt in Rom, wo sie Verfassungsrecht lehrt und sich jetzt habilitiert. Freunde hat sich Haider-Quercia in ihrer Wahlheimat Italien mit dieser Aussage wohl keine gemacht. Italien hält am Euro fest, ein Ausstieg wäre eine wirtschaftliche Katastrophe, sagen Experten.