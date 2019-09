EU soll weltweite Vorreiterrolle bei Klimaschutz und Digitales spielen

Mit "Ein stärkeres Europa in der Welt" spiegelt auch die neue Bezeichnung des Bereiches des EU-Außenbeauftragten und Vizepräsidenten Josep Borrell das Programm wieder. Von der Leyen erklärte am Dienstag ihren Willen, "unsere Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten aufzubauen", die Beziehungen "zu einem selbstbewussteren China" zu definieren und ein "verlässlicher Nachbar" zu sein, zum Beispiel für Afrika, so die 60-Jährige.

"Sie sind jetzt Europäer"

"Ich will, dass die Europäische Union die Hüterin des Multilateralismus ist", lautete von der Leyens Ansage. Auch die künftigen EU-Kommissare ermahnte sie, ihre nationalen Interessen dem unterzuordnen: "Sie sind jetzt Europäer, die in erster Linie im europäischem Interesse handeln", antwortete die CDU-Politikerin auf die Frage eines Journalisten, ob sich die Nationalität nominierter EU-Kommissare auf ihre Arbeit auswirken werde.

Von der Leyen hat die Kommission ihren politischen Zielsetzungen gemäß umstrukturiert und insgesamt acht Vizepräsidenten eingesetzt, um ressortübergreifende Themen zu koordinieren - und einen geografischen Ausgleich bei der Postenverteilung zu schaffen. Bei der Besetzung der EU-Topjobs waren mittel- und osteuropäische Mitgliedsstaaten weitgehend leer ausgegangen. Die neue Struktur soll der Europäischen Demokratie einen Schubser geben: "A New Push for European Democracy", ist unter der grafischen Darstellung der neuen Kommission festgehalten.

Amnesty-Kritik: Sprache der extremen Rechte

Dass die Verteidigung der "gemeinsamen Werte" und "Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit" zu von der Leyens Prioritäten gehört, ist an drei übergeordneten Bereichen besonders deutlich zu erkennen. Die kroatische Vizepräsidentin Dubravka Suica wird die Arbeit im Bereich "Demokratie und Demografie" koordinieren, die tschechische Vizepräsidentin Vera Jourova ist für "Werte und Transparenz" zuständig und der Grieche Margaritis Schinas um zu "Schützen, was Europa ausmacht", wie Schinas' Querschnittsmaterie "Protecting our European Way of Life" auf Deutsch bezeichnet wird.