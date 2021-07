EU-Ratsvorsitz ist den Slowaken egal, der Brexit nicht

Reklame für die erste slowakische Ratspräsidentschaft wird nicht gemacht. Es gibt keine Plakate mit EU-Themen oder mehr blaue EU-Fahnen als sonst. Scheinbar ist Werbung für die Union nicht notwendig, die Slowaken sind große EU-Anhänger, beim Beitritts-Referendum im Jahr 2003 haben 92 Prozent mit "Ja" gestimmt und auch jetzt ist der Zuspruch mit 62 Prozent noch hoch. "Wir haben profitiert, mit dem EU-Geld viele Kilometer Autobahnen gebaut", ist sich die Stammtischrunde in einem Marktbeisl einig.

Ein Ende der Union ist unvorstellbar, der Schock über den Brexit sitzt bei den Altherren tief. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der in Großbritannien arbeitet oder studiert. Mehr als 100.000 Slowaken sollen es sein und viele von ihnen schicken Geld nach Hause. Jetzt geht die Angst um, dass mit der Arbeitnehmer-Freizügigkeit und Sozialhilfe-Großzügigkeit auf der britischen Inseln bald Schluss sein könnte. Vor allem in der Ostslowakei, wo die Arbeitsmigration am stärksten ist.

Bystrany, eine Gemeinde in Zips, wird auch "das slowakische Chesterfield" genannt. Ein Drittel der von mehrheitlich von Roma bewohnten, 3200 Einwohner zählenden Ortschaft arbeitet in England. Der relative Wohlstand der Daheimgebliebenen ist augenscheinlich. Fast alle Häuser sind neu oder neu gedeckt. Pkw mit dem Lenkrad an der rechten Seite und gelben GB-Autokennzeichen sind zu sehen – von Gastarbeitern auf Urlaub daheim. "Wenn sie die Unsrigen aus England nach Hause schicken würden, wäre das eine Katastrophe. Hier ist weit und breit keine Arbeit zu finden", sagt der Bürgermeister von Bystrany.

Der slowakische Arbeitsminister Jan Richter versuchte seine Mitbürger zu beruhigen: "Arbeitsaufenthalte in Großbritannien werden schwieriger, aber nicht unmöglich. Arbeitsverträge müssen neu ausverhandelt werden."