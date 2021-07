EU-Plan zur Evakuierung von Flüchtlingen aus Libyen: Eine Reaktion, keine Lösung

Laut Knaus liegt der Teufel im Detail: Vor allem der Plan, eine größere Anzahl an Asylverfahren in Niger und dem Tschad durchzuführen, ist laut Knaus "wenig plausibel". Es habe sich gezeigt, dass es die EU selbst in Griechenland mit viel Geld bislang nicht schaffe, eine rasche Abwicklung von Asylverfahren zu gewährleisten. Daraus folgt für Knaus die Frage, wie das in strukturschwachen Staaten wie dem Tschad oder Niger funktionieren soll.

Hinzu komme, dass die libysche Regierung nur einen sehr kleinen Teil des Landes kontrolliert. Die Umsetzung eines Abkommens mit Libyen, das über humanitäre Hilfe hinaus geht, nennt Knaus "unmöglich". Überdies brauche es für ein Gelingen ein hohes Maß an Kooperation zwischen der EU und afrikanischen Herkunftsländern.