EU-Parlamentspräsident gegen Verbot von Kurzstreckenflügen

In Deutschland ist in der Folge eine Debatte über Kurzstreckenflüge entbrannt. Die designierte Kanzlerkandidatin und Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock, hatte bereits Mitte Mai der Bild am Sonntag gesagt: "Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben." Auch Billigpreise wie 29 Euro für Mallorca-Flüge dürfe es nicht mehr geben, wenn man es mit der Klimapolitik ernst meine. Sie finde es "nicht fair", dass mit Steuergeld Kerosin subventioniert werde, während Fernfahrten mit der Bahn "gerade zu Stoßzeiten teuer sind". An den Äußerungen Baerbocks gab es Kritik seitens der Regierungsparteien Union und SPD.