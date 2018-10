EU-Parlament stimmte für Verbot von Plastik-Einwegartikeln

Geht es nach dem Europarlament, könnten Einweg-Plastiksackerl und Co. bald Geschichte sein. Am Mittwoch hat es in Straßburg ein Verkaufsverbot für Einweg-Kunststoffartikel beschlossen und für Verhandlungen mit dem Rat an den zuständigen Ausschuss zurückgewiesen. Der Parlamentsvorschlag sieht vor, dass jene zehn Wegwerfprodukte, die am häufigsten an Europas Stränden gefunden werden und über 70 Prozent der Abfälle im Meer ausmachen, ab 2021 verboten werden.