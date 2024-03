EU-Parlament stimmt für Medienfreiheitsgesetz und strengere KI-Regulierung

Das EU-Parlament hat am Mittwoch das Medienfreiheitsgesetz verabschiedet. Die geplante EU-Verordnung soll die Unabhängigkeit von Medien und deren Quellen besser schützen. Zudem sollen Medienhäuser zu größerer Transparenz bezüglich ihrer Eigentümer verpflichtet werden. 464 EU-Abgeordnete stimmten für die EU-Verordnung, bei 92 Gegenstimmen und 65 Enthaltungen.

Stärkere Regulierung Künstlicher Intelligenz

Am Mittwoch hat das EU-Parlament zudem grünes Licht für schärfere Regeln für Künstliche Intelligenz (KI) in der Europäischen Union gegeben, den sogenannten "AI Act". 523 EU-Abgeordnete in Straßburg waren dafür, 46 dagegen und 49 enthielten sich.

Nach Angaben des Parlaments handelt es sich um das weltweit erste KI-Gesetz. Entwickler müssen laut den neuen Regeln klar kenntlich machen, dass durch Künstliche Intelligenz geschaffene Texte, Bilder und Töne auf dieser Technologie beruhen.