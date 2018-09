EU-Parlament macht sich stark für Sanktionen gegen Ungarn

Unter europäischen Regierungen sind solche Töne neu, eine Lawine gegenseitiger Drohungen rollt: „Wir sind nicht bereit, für dieses Europa zu bezahlen“, donnerte Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian in der Vorwoche. Er wandte sich damit direkt gegen finanzielle Unterstützung für jene EU-Staaten, „die grundlegende Prinzipien der EU nicht respektieren“.

Gemeint sind Polen und Ungarn. Aber auch Rumäniens Regierung rüttelt aus Sicht Brüssels immer bedrohlicher an den Grundpfeilern der Rechtsstaatlichkeit. Und Italiens Regierung der Populisten drohte gar aus Ärger über die nicht funktionierende Migrationspolitik, die Zahlungen ins gemeinsame EU-Budget einzustellen.

Macht in der EU jetzt bald jeder, was er will? Ob Italien, Polen oder Bayern, ärgert sich EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer (SPÖ), „es ist absurd, wenn aus innenpolitischem Kalkül ständig der Grundkonsens der Europäischen Union in Frage gestellt wird“. Dieser Konsens – er beruht auf den gemeinsamen Regeln der Union, auf der Gewaltenteilung, einer unabhängigen Justiz.

Gegenüber Ungarn könnte das EU-Parlament demnächst einen drastischen Schritt setzen. Stimmt das Plenum der Abgeordneten nächsten Mittwoch zu, steht Ungarn die sogenannte „Atombombe“ ins Haus: Ein Rechtsstaatsverfahren (nach Artikel-7), an dessen Ende der Entzug der Stimmrechte für Ungarn stehen könnte. De facto wäre dies fast eine Art Rauswurf aus der EU.