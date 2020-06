Merkel warnt Cameron vor EU-Austrittsdrohungen

Wer Großbritannien gegen sich hat, muss nicht zuletzt von den britischen Medien einiges aushalten können. Gegen Jean-Claude Juncker werden derzeit alle Register gezogen. Die Quellenangaben bleiben dabei größtenteils nachlässig bzw. nicht nachvollziehbar. Einzig der Guardian bleibt als eine der wenigen Tageszeitungen sachlich und ruhig.

Die Daily Mail zitiert zum Beispiel Dokumente, dessen Inhalt "nicht verifiziert" werden konnten, wenn sie von Szenen in Junckers Zeit als luxemburgischer Premier berichtet, in denen er in seinem Büro betrunken aufgefunden worden sei. Außerdem berichtet sie von angeblich "aggressivem", "vulgärem" Verhalten.

The Sun berichtete am Sonntag sogar von einer Nazi-Verbindung in seiner Familiengeschichte. Dort heißt es: "Junckers Vater kämpfte für Hitler im zweiten Weltkrieg. Sein Schwiegervater war Nazi-Sympathisant, der Juden in seinem Heimatland Luxemburg verfolgte." Zuvor hatte The Sun Juncker außerdem "als den gefährlichsten Mann Europas" bezeichnet.

Gut, es bleibt die Frage, was das alles mit Junckers Politik zu tun haben soll.