Bauchlandung: Mercosur-Deal scheitert an Hürde im EU-Parlament

Es war eine mehr als knappe Entscheidung, aber sie könnte die Gründung der größten Freihandelszone weltweit im letzten Moment aus der Bahn werfen. Das EU-Parlament in Straßburg ist an der letzten gefährlichen Hürde auf dem Weg zum Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten Lateinamerikas gescheitert. Die Forderung nach einer grundlegenden Prüfung des Abkommens durch den Europäischen Gerichtshof wurde angenommen.

Diese Anträge hatten linke und grüne Mandatare und die Rechtsaußen-Fraktion der "Patrioten für Europa" - dazu gehört auch die FPÖ - im EU-Parlament eingebracht. Sie alle sind vehemente Gegner des Abkommens. Diese Überprüfung könnte jetzt bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen und könnte, nach Einschätzung von EU-Diplomaten, wohl das Ende des Handelspaktes bedeuten. EU-Kommission könnte Notbremse ziehen - Abkommen provisorisch in Kraft? Ein Handelspakt, der 25 Jahre lang verhandelt wurde und trotzdem bis zuletzt Europa und auch die Europäische Politik gespalten hat. Deutlich machte das auch das Hup- und Sirenenkonzert, das Tausende Bauern mit ihren Traktoren draußen vor dem EU-Parlament während der Abstimmung veranstalteten. Gerade bei den Bauern und ihren Vertretern hat sich der Widerstand gegen das Abkommen zuletzt – trotz aller Zugeständnisse - noch weiter verfestigt. Die einzige Möglichkeit, die der EU-Kommission noch bleibt, ist, das Abkommen provisorisch in Kraft zu setzen. Der bereits unterzeichnete Vertrag sieht eine solche Möglichkeit vor. Die EU-Kommission aber hat vorerst betont, diese Karte nicht ziehen zu wollen.

Eine Mehrheit der EU-Staaten hat den Pakt Anfang Jänner abgesegnet. Italien hatte zuletzt seinen Widerstand aufgegeben, nachdem die EU-Kommission noch einmal für Europas Bauern in die Tasche des nächsten EU-Budgets gegriffen hatte. Mögliche negative Konsequenzen des Deals für die europäische Landwirtschaft werden jetzt nicht nur durch großzügige Sicherheitspuffer abgefedert, sondern auch durch zusätzliche Milliarden versüßt.