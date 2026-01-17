EU-Mercosur stärkt Europa in Zeiten von Instabilität

Von Ursula von der Leyen Mehr als ein Vierteljahrhundert nach Beginn der Verhandlungen schreiben die Europäische Union und der Mercosur Geschichte – mit einem Partnerschaftsabkommen, das unsere beiden Regionen einander näherbringt und von dem fast 700 Millionen Bürgerinnen und Bürger profitieren. Es entsteht eine der größten Handelszonen der Welt, die 31 Länder umspannt und beinahe ein Fünftel des weltweiten BIP ausmacht. Damit stärken wir das Band zwischen gleich gesinnten Regionen, jetzt, wo Offenheit nicht mehr selbstverständlich ist. In einem von steigenden Zöllen und neuen Handelsbeschränkungen beherrschten Jahr hat dies umso mehr Gewicht – nicht nur für unsere Kontinente, sondern auch für die Weltwirtschaft.

Kommende Woche wird das Europäische Parlament über die Vorzüge des Abkommens debattieren. Es wird seine demokratische Pflicht wahrnehmen und eine abschließende Entscheidung treffen. Dieses Abkommen verdient breite Zustimmung, denn seine Vorteile werden in jedem einzelnen EU-Land spürbar sein. Ich freue mich auf den konstruktiven Austausch, mit dem wir sicherstellen, dass alle in Europa von den Chancen des Abkommens profitieren. Europas Industrie profitiert massiv Milliarden Euro an Zöllen werden wegfallen, es werden sich neue Märkte für öffentliche Aufträge öffnen und Unternehmen werden die nötige Grundlage für zuverlässiges Planen, Expandieren und Investieren vorfinden. Die 60.000 europäischen Unternehmen, die bereits in den Mercosur exportieren, dürften sich als Erste über die Zollsenkungen mit Einsparungen von etwa 4 Milliarden Euro pro Jahr freuen. Vielen anderen, besonders kleinen und mittelständischen Unternehmen, öffnet sich ein schnell wachsender Markt – in der Folge werden neue Investitionen mobilisiert, Wachstum angekurbelt und hochwertige Arbeitsplätze in ganz Europa geschaffen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/Antonio Lacerda Freudige Gesichter am Freitag in Rio de Janeiro: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Brasiliens Präsident Lula da Silva.

Dieses Abkommen wird zum Wachstumsmotor auf beiden Kontinenten: Das wissen wir, weil das Modell sich bereits bewährt hat. Vor acht Jahren trat das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada in Kraft. Seitdem hat der bilaterale Handel um mehr als 70 Prozent zugenommen. Es wurden hochwertige Jobs geschaffen und Europas Lieferketten für kritische Materialien gestärkt. Beim EU-Mercosur-Abkommen rechnen wir mit einem vergleichbaren Zuwachs, etwa bei den EU-Ausfuhren, die um bis zu 50 Milliarden Euro steigen dürften. Das sind keine abstrakten Zahlen, sondern künftige Erfolgsgeschichten für Unternehmen und Gemeinschaften in ganz Europa.

Vor allem ergänzen sich unsere beiden Volkswirtschaften gegenseitig. Europa braucht sicheren Zugang zu Rohstoffen, die unseren ökologischen und digitalen Wandel unterstützen, wie Lithium, Eisenerz und Nickel. Lateinamerika weist hier einige der größten Vorkommen auf. Die Mercosur-Länder wiederum benötigen einen stabilen Zugang zu Investitionen, Technologie und diversifizierten Märkten. Genau das kann ihnen Europa bieten. Das Ergebnis ist eine echte Win-Win-Situation. Lateinamerika arbeitet sich in der Wertschöpfungskette nach oben – vom Abbau bis zur Verarbeitung und Raffination – und schafft bessere Arbeitsplätze und widerstandsfähigere Industrien. Für Europa bedeutet es neue Chancen für unsere Unternehmen und größere Versorgungssicherheit bei Materialien, die wir dringend für Zukunftstechnologien benötigen. Schutzmaßnahmen für europäische Landwirte Aber nicht nur die Industrie profitiert von diesem Abkommen, sondern auch die europäischen Landwirte. Die EU-Ausfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse werden voraussichtlich um fast 50 Prozent steigen. Die Mercosur-Länder werden außerdem rund 350 europäische geografische Angaben anerkennen. Produkte von Tiroler Bergkäse bis Parmaschinken, von Cava bis polnischen Wodka werden in ganz Lateinamerika einen starken rechtlichen Schutz genießen. Es werden sich bedeutende neue Möglichkeiten für die Ausfuhr von Lebensmitteln und Getränken aus der EU ergeben, während alles, was in die EU gelangt, unseren hohen Gesundheits- und Sicherheitsstandards genügen muss.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/FRANCISCO RAMOS MEJIA Der Pakt macht unter anderem argentinisches Rindfleisch in Europa billiger, weil Zölle wegfallen. Dafür schafft die EU neue Fördertöpfe für europäische Bauern und erwägt Obergrenzen für importierte landwirtschaftliche Produkte aus Südamerika.

Darüber hinaus haben wir starke Schutzvorkehrungen für unsere Agrar- und Lebensmittelsektoren getroffen, damit Einfuhren aus dem Mercosur begrenzt werden können, wenn dies nötig sein sollte. Dieses Abkommen zeigt, dass offener Handel und Schutz einander nicht ausschließen. Beide sind im Abkommen fest verankert. Alle Wirtschaftszweige der EU – einschließlich unserer Landwirte – können es also vertrauensvoll unterstützen. Warum Mercosur mehr als nur ein Handelspakt ist Die Bedeutung dieses Pakts geht weit über die Wirtschaft hinaus. Er ist ein strategisches Signal in einer Zeit, in der geopolitische Blöcke sich verhärten und die Fragmentierung zunimmt. Die EU und der Mercosur stellen Zusammenarbeit über Wettbewerb, Partnerschaft über Polarisierung. Das Abkommen zeigt, dass schnell wachsende Volkswirtschaften in der ganzen Welt starke Handels- und Investitionsbeziehungen mit Europa wollen, weil wir nach wie vor ein stabiler und zuverlässiger Partner sind.