Mercosur-Deal vor Unterschrift, doch wieder drohen neue Hürden

Von Konrad Kramar aus Brüssel 25 Jahre – und doch kein Ende? Samstag um 17 Uhr wird das EU-Führungsduo, Ursula von der Leyen und António Costa, in Paraguay seine Unterschrift unter den Handelspakt mit den Mercosur-Staaten Lateinamerikas setzen: die Gründungsurkunde für die größte Freihandelszone weltweit. Hürden verstellten bis zuletzt, in den Tagen nach Neujahr, den Weg dorthin. Baut sich jetzt, wo der Weg für den Handelspakt endlich frei scheint, neuerlich eine solche Hürde auf?

Italien machte kehrt Eine Mehrheit der EU-Staaten hat den Pakt gerade erst abgesegnet. Italien hatte zuletzt seinen Widerstand aufgegeben, nachdem die EU-Kommission noch einmal für Europas Bauern in die Tasche des nächsten EU-Budgets gegriffen hatte. Mögliche negative Konsequenzen des Deals für die europäische Landwirtschaft werden jetzt nicht nur durch großzügige Sicherheitspuffer abgefedert, sondern auch durch zusätzliche Milliarden versüßt. Doch damit das Abkommen – auch nach der Unterschrift – endgültig an den Start gehen kann, muss auch der zweite Gesetzgeber der EU, das EU-Parlament, zustimmen. Lange Zeit schien die Mehrheit dafür sicher, nun aber wird der Widerstand wieder stärker – und zwar ausgerechnet im politischen Zentrum des EU-Parlaments, der Europäischen Volkspartei (EVP), der größten Fraktion im EU-Parlament.