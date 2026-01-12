Mercosur-Abkommen: Experten erwarten nur geringen Wachstumseffekt

Die Wachstumseffekte durch das EU-Mercosur-Handelsabkommen für die europäische Wirtschaft dürften eher gering ausfallen. Zu dem Schluss kommen zwei Fachleute, mit denen die APA am Montag geredet hat. Positiv sei das Abkommen aus Sicht der Ökonomen aber trotzdem. Die FPÖ kritisierte am Montag indes mögliche Auswirkungen des Abkommens auf Bäuerinnen und Bauern und nahm dabei den ÖVP-Bauernbund ins Visier. Verschiedene Studien zum EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und Bolivien seien zum dem Schluss gekommen, dass die EU-Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt; BIP) in zehn Jahren um rund 0,05 Prozent höher sein werde als ohne das Abkommen. Für den Mercosur-Raum wird ein Plus von im Schnitt 0,25 Prozent erwartet, erklärte IHS-Ökonom Klaus Weyerstrass im Gespräch mit der APA.

"Weniger erpressbar durch China" Weniger das wirtschaftliche Potenzial, sondern eher geostrategische Argumente würden für das Abkommen sprechen, so Weyerstrass mit Blick auf die (Zoll-)Politik von US-Präsident Donald Trump und die Konkurrenz mit China. Der Ökonom verwies auf die Vorkommen an Seltenen Erden in Südamerika, die für die wirtschaftliche Transformation benötigt werden. "Zum anderen werden wir, wenn wir da diversifizieren, weniger abhängig von und weniger erpressbar durch China." Keine großen Sorgen macht er sich über die europäische Landwirtschaft, deren Interessen - vor allem gemessen an ihrem geringen Anteil an der Gesamtwertschöpfung - in dem Vertragswerk stark berücksichtigt worden seien. "Es gelten ja nach wie vor die hohen Standards in der EU, die werden ja nicht abgeschafft. Alles was an Lebensmittel in die EU eingeführt wird, muss natürlich nach wie vor die in der EU geltenden Standards erfüllen."