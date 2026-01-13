Argentinische Steaks wird es auch nach der baldigen Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelsabkommens nicht bei Billa, Lidl und Spar geben. Für die Lebensmittelhändler ist Frischfleisch aus Südamerika kein Thema, sie setzen lieber auf Fleisch aus Österreich. Fleisch "ausnahmslos aus Österreich" "Rind, Schwein und Kalb stammen ausnahmslos aus Österreich. Daran wird nicht gerüttelt", sagte Spar-Vorstand Markus Kaser der Kronen Zeitung (Dienstag).

Die Rewe-Tochter Billa verkauft seit dem Jahr 2020 100 Prozent Frischfleisch aus Österreich, unter anderem heimisches Hendl, Pute, Schwein, Rind, Kalb, Wild und Lamm. Damit habe Billa "im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel ein Alleinstellungsmerkmal", sagte eine Rewe-Sprecherin zur APA. Auch bei den Rewe-Töchtern Adeg und Penny gebe es "keine Pläne, Fleisch aus Mercosur-Ländern" zu verkaufen. Zu den Mercosur-Staaten zählen Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Lidl: "Haben uns vor vielen Jahren bewusst dagegen entschieden" "An unserer Sortimentsstrategie ändert das Mercosur-Abkommen nichts", hieß es von Lidl Österreich auf APA-Anfrage. Man habe "sich schon vor vielen Jahren bewusst dagegen entschieden, Fleisch aus Südamerika zu verkaufen". Lidl will bei Frischfleisch "weiterhin auf heimische Qualität" setzen, wie zum Beispiel bei der 100 Prozent österreichischen Lidl-Eigenmarke "Wiesentaler".