EU wirbt für Mercosur: "Nur 200 Gramm Rindfleisch pro Person und Jahr"

Der Mercosur ist mit seinen 280 Millionen Konsumenten nach dem EU-Binnenmarkt und Nordamerika einer der wichtigsten Exportmärkte für EU-Unternehmen. Sie lieferten 2024 Waren und Dienstleistungen im Wert von 84 Mrd. Euro in die vier Gründerstaaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. EU-Vertreter wie der ehemalige Chefverhandler des Mercosur-Handelsabkommens, Rupert Schlegelmilch, rühren weiterhin die Werbetrommel für den schon 2019 vereinbarten Abbau von Zöllen und technischen Handelsbarrieren. Denn trotz geglückter Nachverhandlungen in den Jahren 2024 und 2025 ist die Kritik aus der Landwirtschaft, von Gewerkschaften und Umweltschützern an dem Abkommen nicht verstummt. Die Sorgen und Ängste reichen von Hormonfleisch und Gen-Tech-Soja über den Abbau von Arbeitschutznormen und Gewerkschaftsrechten bis zur illegalen Abholzung und Brandrodung des Regenwaldes im Amazonas-Gebiet.

Offenste Wirtschaft Schlegelmilch sagte bei einer Veranstaltung der EU-Vertretung in Wien: Die EU ist mit einem Exportanteil am BIP von rund 50 Prozent nicht nur die „offenste Wirtschaft der Welt“, sondern mit einem Anteil von rund 33 Prozent an den globalen Direktinvestitionen auch der größte Investor der Welt. „Wir leben in einem Geflecht von wirtschaftlichen Abhängigkeiten, aber wir kümmern uns auch um Nachhaltigkeit, Arbeit oder die Umwelt. Es geht nicht nur um wirtschaftliche Vorteile.“ Welche Globalisierung? Bei der Debatte um das Mercosur-Abkommen schwingt mittlerweile sehr viel mit. Welche Globalisierung wollen wir eigentlich? Wo steht Europa im globalen Wettbewerb? Mit Blick auf die USA und China sagte der EU-Experte, dass mittlerweile die „Handelspolitik als Waffe“ eingesetzt werde. Das sehe man an den US-Zöllen, an den chinesischen Exportkontrollen für seltene Erden, an den US-Drohungen gegen Brasilien wegen des Bolsonaro-Prozesses oder den Drohungen gegen Europa wegen der Vorschriften für US-Tech-Konzerne.