EU-Korruptionsskandal: Beschuldigte Kaili aus Gefängnis entlassen

Die im Korruptionsskandal um das Europaparlament abgesetzte Vizepräsidentin Eva Kaili ist nach gut vier Monaten aus einem belgischen Gefängnis freigekommen. Die 44-jährige Griechin verließ die Haftanstalt von Haren im Norden von Brüssel am Freitag, wie ein AFP-Reporter berichtete. Sie muss auf Beschluss der Justiz in ihrer Brüsseler Wohnung in Hausarrest bleiben und wird dort mit einer elektronischen Fußfessel überwacht.

"Meine Tochter wartet auf mich, und ich bin sehr glücklich, dass ich sie wiedersehen kann", sagte Kaili zu Journalisten zum Wiedersehen mit ihrem zweijährigen Kind. Sie äußerte sich in ihrer Muttersprache Griechisch und auf Englisch, als sie in einem schwarzen Mercedes mit getönten Scheiben vor ihrer Wohnung unweit des Europaparlaments in Brüssel vorfuhr.

"Katargate"

Im größten Korruptionsskandal in der Geschichte des EU-Parlaments ging es um Schmiergeldzahlungen von mehreren Hunderttausend Euro aus Ländern wie dem Golfemirat Katar und Marokko. Während die sozialdemokratische Vizepräsidentin des Parlaments weiter bestreitet, Geld angenommen zu haben, ist ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi, Mitarbeiter im EU-Parlament, hat dagegen bereits zugegeben, Geld erhalten zu haben. Er ist ebenfalls mit Fußfessel in Hausarrest.

Tarnorganisation

Im Visier der Ermittler ist seit dem Auffliegen der Affäre im November des Vorjahres auch der ehemalige italienische Abgeordnete Pier Antonio Panzeri und der Leiter einer Wohltätigkeitsorganisation, Niccolo Figa-Talamanca. Über ihn soll vor allem das Königreich Marokko die Gelder geschleust haben.