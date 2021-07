Kommission reicht Entscheidung über Genmais-Anbau weiter

Wieder einmal Genmais: Seit mehr als 15 Jahren wird eine emotionale Debatte darüber geführt, wie mit gentechnisch verändertem Mais in Europa umzugehen ist. Heute hat sich die Kommission wieder damit befasst. Diesmal ging es aber nicht nur um die Einfuhr des Materials, sondern um den Anbau in Europa – und es war nicht der allseits bekannte Konzern Monsanto, der den Antrag stellte.

Nachdem sich das US-Unternehmen im Sommer aus Europa zurückgezogen hatte, war es um weitere Genmais-Pläne eher ruhig geworden. In der heutigen Sitzung diskutierten die EU-Kommissare nun aber, ob sie die Sorte „Mais 1507“ des Agrarkonzerns Pioneer Hi-Bred International zum Anbau zulassen. Ein Urteil fällten die Kommissare dabei aber nicht, die Entscheidung wurde an den Ministerrat weitergereicht. Ein Beschluss wird in den kommenden Wochen erwartet.