EU-Kommission dürfte trotz Reformen Ungarn Milliarden einfrieren

Zwei Monate hatte die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán Zeit, um Reformen einzuleiten, Maßnahmen gegen Korruption und Verstöße der Rechtsstaatlichkeit zu erarbeiten und die Streichung von EU-Mitteln abzuwenden, mit der die EU-Kommission im September gedroht hatte.

Ungarn hat geliefert, gemeinsam mit Haushaltskommissar Johannes Hahn (ÖVP), 17 Maßnahmen verkündet und zum Teil bereits umgesetzt. Doch vielen EU-Abgeordneten gehen diese nicht weit genug, sie halten sie gar nicht erst für geeignet, die ungarischen Mängel zu beheben, berichten FAZ und Süddeutsche Zeitung. Die FAZ zitiert am Mittwoch Moritz Körner von der FDP: "Wenn die Kommission jetzt das Geld für Viktor Orbán freigibt, dann wird Ursula von der Leyen persönlich dafür verantwortlich sein, Ungarn in einen Korruptionssumpf zu verwandeln." Der Grüne Daniel Freund, ein vehementer Kritiker Orbáns, bemängelte, dass nicht eine einzige der 17 Maßnahmen die Rechtsstaatlichkeit betreffe. In einem Verfahren, das den Rechtsstaat stärken solle, "haben sie die Rechtsstaatlichkeit vergessen".