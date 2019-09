Zwei EU-Kommissare abgelehnt - Rumänin nicht integer genug

Sie galt von Anfang an als Wackelkandidatin, und noch ehe die offiziellen Hearings der Kandidaten und Kandidatinnen für die Posten der EU-Kommissare am Montag im EU-Parlament beginnen, war für die Rumänin Rovana Plumb schon am Donnerstag das Aus besiegelt. Im Rechtsausschuss fiel die Mandatarin, die für die Verkehrsagenda vorgesehen war, glatt durch: Nur sechs Abgeordnete votierten für die Sozialdemokratin, 15 gegen sie, zwei enthielten sich der Stimme. Die Begründung: Mangelnde Integrität und schleierhafte Vermögensverhältnisse.

Korruptionsvorwürfe

Zu den Fakten: Rovana Plumb gilt als enge Vertraute des (nach wie vor) mächtigen Ex-Parteichefs der postkommunistischen PSD, Liviu Dragnea. Dieser wurde im vergangenen wegen Amtsmissbrauchs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Zuvor, im Jahr 2013, erwies Plumb in ihrer damaligen Funktion als Umweltministerin ihrem Mentor einen Gefallen: Sie überschrieb die unter Naturschutz stehende Donauinsel Belina, die sich im Besitz der Staatsfirma „ Apele Romane“ befand, an den Landkreis Teleorman. Zufälligerweise befindet sich dort die Machtbasis von Dragnea. Die örtliche Kreisverwaltung reagierte schnell – und verpachtete das Eiland zu sehr vorteilhaften Bedingungen an eine Firma die Dragneas Verwandte kontrollieren. Er selbst benutzte das Naturjuwel als Angelrevier, wie Fotos beweisen.