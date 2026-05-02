Warnung aus der EU-Zentrale: Sommerurlaub in Gefahr

Es war nicht die erste Warnung, aber es war die bisher dringendste und sie machte vor allem klar, was Brüssel derzeit am meisten Sorgen macht. Dieser Reisesommer, werde wohl massiv gestört sein, meinte EU-Energiekommissar Dan Jørgensen gegenüber der Nachrichtenplattform Politico: „Egal, was in den kommenden Wochen passiert, die Situation wird im besten Fall so sein wie derzeit, aber es besteht das große Risiko, dass es viel schlimmer wird.“

Aktuell halten sich die Verwerfungen im europäischen Flugverkehr noch in Grenzen. Zwar haben viele Fluglinien Flüge, vor allem auf Kurzstrecken, gestrichen, weil die hohen Kerosinpreise diese endgültig zum Minusgeschäft machen, doch im Allgemeinen bleibt Europa derzeit in der Luft mobil. Anders als in Asien, wo die Folgen der durch den Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus ausgelösten Folgen bereits alle Lebensbereiche erfasst haben, wiegt sich Europa in einer, wenn auch nur vorübergehenden, Sicherheit.

Das kann sich aber während der Urlaubssaison im Juli und August rasch ändern. Nicht nur kennt der Preis für Kerosin derzeit nur eine Richtung, steil nach oben, sondern es ist auch unklar, wie lange die Öltanks in Europa noch ausreichen. Sechs Wochen gäbe es noch genügend Sprit, hatte der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol vor zwei Wochen gewarnt, dann würden dramatische Sparmaßnahmen unvermeidlich. Das wäre also Anfang Juni. Der türkische Wirtschaftswissenschaftler hat den Europäern nahe gelegt, nicht nur auf Flüge, sondern auch auf die Fahrt ins Büro zu verzichten und den Energieverbrauch in den Haushalten zu senken.

Die Entwicklungen im Iran-Krieg bleiben auch weiterhin unvorhersehbar. Zwar herrscht seit Wochen eine Art Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran, doch an der Blockade der Straße von Hormus halten beide Seiten weiterhin fest. Der Rückstand bei Lieferungen von Öl und Gas aus dem arabischen Raum ist inzwischen so groß, dass auch eine Öffnung die Krise nicht mehr aufhalten kann.