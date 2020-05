Juncker-Kommission: Gestalten statt verwalten

Denn von Juncker ist eine 180-Grad-Wende in der Ausrichtung der Kommission zu erwarten: Die Barroso-Kommission hat sich als Behörde verstanden, die auf Zuruf der Mitgliedsstaaten verwaltete – aber nicht gestaltete. "Wir sind Beamte, keine Politiker" – diesen Satz hat man von hochrangigen Kommissionsmitarbeitern in den vergangenen Jahren sehr oft gehört. Man darf davon ausgehen, dass Juncker ein grundlegend anderes Jobverständnis an den Tag legen und auch von seinen Kommissaren erwarten wird: Die Juncker-Kommission soll ein echter politischer Player in der Union werden.

Dazu dient die neue Struktur: Unter Juncker sollen die Kommissare in Gruppen arbeiten, die jeweils von einem der sieben Vizepräsidenten koordiniert werden. Diese haben von Juncker mehr Macht bekommen und sollen auch politisch dafür gerade stehen, was in ihrem Bereich geschieht.