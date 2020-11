EU-Innenminister suchen Schulterschluss gegen den Terror

Auf dem Plan der Innenminister steht auch das Vorhaben, in verschlüsselte Messenger-Chats zu schauen. Was mutmaßliche Terroristen einander via Whatsapp, Telegramm oder Signal schreiben, könnte dann von den zuständigen Behörden gelesen werden.

Doch die Aufregung darum ist groß: Kritiker befürchten, dass dann alle Messenger-Dienste für alle Nutzer ausgehorcht werden könnten. Solche Schlüssel könnten nicht nur für rechtsstaatlich einwandfreie Überwachung genutzt werden.

Österreich wiederum macht sich stark für ein spezielles Tribunal für IS-Kämpfer in Den Haag. Wie schon im Regierungsprogramm ausgeführt, würde Österreich die aus Syrien oder dem Irak heimkehrenden Dschihadisten am liebsten von einem internationalen Strafgericht (nach dem Beispiel des Tribunals für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien) verurteilt sehen.

Dem Drängen Österreichs werden aber kaum Chancen gegeben. Mehrere EU-Staaten sind dagegen.